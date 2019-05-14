«Авангард» определился с расписанием подготовки к сезону-2019/20
Тренерский штаб «Авангарда» определился с планом подготовки команды к сезону-2019/20, сообщается на официальном сайте омского клуба.
15–16 июля – медицинский осмотр в Москве
17–18 июля – тестирование на «Арене Балашиха»
19–28 июля – тренировки на «Арене Балашиха»
29 июля – товарищеский матч на «Арене Балашиха»
30 июля – 6 августа – тренировки на «Арене Балашиха»
3–8 августа – предсезонный турнир в Сочи Sochi Hockey Open (состав участников: «Авангард», ХК «Сочи», «Локомотив», сборная России, СКА)
9–21 августа – тренировки на «Арене Балашиха»
22–25 августа – предсезонный Турнир имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге (состав участников: «Авангард», СКА, «Северсталь», «Йокерит», ХК «Сочи»)
26–31 августа – тренировки на «Арене Балашиха»
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