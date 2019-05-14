Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Италией на ЧМ-2019

Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Италии будет Андрей Василевский, сказал главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра с Италией состоится завтра, 15 мая, начало — в 21:15 мск.
Напомним, в матче с командой Чехии (3:0) Василевский оформил первый шат-аут на нынешнем чемпионате мира. Ранее Александр Георгиев отыграл на ноль в игре с Австрией (5:0).
«Василевский сыграет в матче с Италией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами он записал на свой счёт пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр. Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский с четырьмя встречами на ноль в 26 матчах чемпионатов мира.
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