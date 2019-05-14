37-летний Антон Волченков продолжит играть за «Торпедо»
«Торпедо» продлило контракт с защитником Антоном Волченковым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 37-летний защитник сыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре голевые передачи при показателе полезности «0». В плей-офф Антон провёл семь игр, в которых забросил три шайбы.
Примечательно, что за предыдущие 118 игр в КХЛ (количество игр до начала Кубка Гагарина—2019) на счету многоопытного защитника было всего три шайбы. Помимо «Торпедо» Волченков играл за «Адмирал».
Ранее «Торпедо» произвело обмен с магнитогорским «Металлургом», по которому в Нижний Новгород отправился нападающий Павел Варфоломеев, а уральцы получили денежную компенсацию.
Волченков в плей-офф-2019 забил столько же, сколько за предыдущие 118 игр в КХЛ
- 14 мая 2019
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