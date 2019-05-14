«Нефтехимик» продлил контракт с Фазылзяновым, «Барыс» сохранил Асетова
«Барыс» подписал контракт с форвардом Алиханом Асетовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.
В сезоне-2018/19 22-летний Асетов забросил пять шайб и сделал две голевые передачи в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Асетов сыграл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. В общей сложности в КХЛ набрал 9 (5+4) очков в 59 играх.
Также защитник Камиль Фазылзянов принял квалификационное предложение «Нефтехимика» и заключил двусторонний двухлетний контракт.
В минувшем сезоне 21-летний защитник сыграл лишь один матч в КХЛ. Всего за карьеру в лиге на счету Камиля 3 (1+2) очка в 39 встречах.
«Барыс» объявил о продлении контрактов с Шевченко и Маклюковым
- 14 мая 2019
-
13:49
-
13:46
-
13:37
-
13:34
-
13:25
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:17
-
12:11
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:25
-
11:05
-
10:48
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:31
-
09:20
-
09:05
-
07:00
-
06:34
-
05:42
-
04:54
-
04:35
-
03:52
-
02:59
-
02:24
-
01:00
Партнерский контент