«Нефтехимик» продлил контракт с Фазылзяновым, «Барыс» сохранил Асетова

«Барыс» подписал контракт с форвардом Алиханом Асетовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

В сезоне-2018/19 22-летний Асетов забросил пять шайб и сделал две голевые передачи в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Асетов сыграл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. В общей сложности в КХЛ набрал 9 (5+4) очков в 59 играх.

Также защитник Камиль Фазылзянов принял квалификационное предложение «Нефтехимика» и заключил двусторонний двухлетний контракт.

В минувшем сезоне 21-летний защитник сыграл лишь один матч в КХЛ. Всего за карьеру в лиге на счету Камиля 3 (1+2) очка в 39 встречах.