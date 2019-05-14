И. Воробьёв — о Панарине: я уже два дня назад сказал, ничего не изменилось

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о подготовке к матчу с Италией и прокомментировал заявление Артемия Панарина.
«Отменили лёд? Мы давно уже тренируемся, надо иногда делать паузу. У нас лёд по желанию, ребята тренируются в зале, на велосипедах, железо тягают. Ребята понимают, что они много тренировались на льду и надо в зале поработать. Завтра будет раскатка.
Что скажу о сопернике? Знаю их тренера, работал с ним. Занатта там играет. Готовимся. В воротах сыграет Василевский. Всё дело в тонусе, чтобы он был в тонусе через игры. Выпустить Сорокина на пол-игры? Вряд ли. Сложно ему будет.
Заявление Панарина? Я уже два дня назад сказал, ничего для нас не изменилось», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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