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И. Воробьёв — о Панарине: я уже два дня назад сказал, ничего не изменилось

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв — о Панарине: я уже два дня назад сказал, ничего не изменилось
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о подготовке к матчу с Италией и прокомментировал заявление Артемия Панарина.

«Отменили лёд? Мы давно уже тренируемся, надо иногда делать паузу. У нас лёд по желанию, ребята тренируются в зале, на велосипедах, железо тягают. Ребята понимают, что они много тренировались на льду и надо в зале поработать. Завтра будет раскатка.

Что скажу о сопернике? Знаю их тренера, работал с ним. Занатта там играет. Готовимся. В воротах сыграет Василевский. Всё дело в тонусе, чтобы он был в тонусе через игры. Выпустить Сорокина на пол-игры? Вряд ли. Сложно ему будет.

Заявление Панарина? Я уже два дня назад сказал, ничего для нас не изменилось», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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