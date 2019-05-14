Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

И. Воробьёв: не спешим с последней заявкой, бережём её. Случаи разные бывают

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
И. Воробьёв: не спешим с последней заявкой, бережём её. Случаи разные бывают
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв ответил на вопрос о возможной заявке Артёма Зуба, а также поделился мнением о соперниках национальной команды.

«У нас все здоровы, пока не спешим с последней заявкой, бережём её. Случаи бывают разные. Плотников окончательно присел? Окончательно ничего не бывает. Сейчас такая ситуация, дальше будем смотреть. Всё равно это важный для нас игрок, как и Зуб, хотя он не заявлен. Они – часть команды.

Другая группа? Слежу. Вчера сказалось мастерство канадцев, но словаки – организованная команда, это мы знаем давно, с Олимпиады. Словакия – очень интересная команда. Думаю, что мы должны справиться со скоростью американцев. У нас тоже ребята не самые медленные. Нас не расстраивает, что североамериканцы в другой группе. Половина у нас наигралась уже с североамериканцами. Пик к концу должен быть, последние три игры», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

И. Воробьёв — о Панарине: я уже два дня назад сказал, ничего не изменилось
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент