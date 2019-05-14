И. Воробьёв: не спешим с последней заявкой, бережём её. Случаи разные бывают

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв ответил на вопрос о возможной заявке Артёма Зуба, а также поделился мнением о соперниках национальной команды.
«У нас все здоровы, пока не спешим с последней заявкой, бережём её. Случаи бывают разные. Плотников окончательно присел? Окончательно ничего не бывает. Сейчас такая ситуация, дальше будем смотреть. Всё равно это важный для нас игрок, как и Зуб, хотя он не заявлен. Они – часть команды.
Другая группа? Слежу. Вчера сказалось мастерство канадцев, но словаки – организованная команда, это мы знаем давно, с Олимпиады. Словакия – очень интересная команда. Думаю, что мы должны справиться со скоростью американцев. У нас тоже ребята не самые медленные. Нас не расстраивает, что североамериканцы в другой группе. Половина у нас наигралась уже с североамериканцами. Пик к концу должен быть, последние три игры», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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