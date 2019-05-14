Пекка Йормакка стал пятым легионером «Витязя»

Финский нападающий Пекка Йормакка заключил контракт с «Витязем», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

28-летний форвард с 2015 года играл в КХЛ за «Йокерит». В минувшем сезоне Пекка забросил семь шайб и сделал 16 голевых передач в 48 матчах регулярного чемпионата. В пяти играх плей-офф на счету Йормакки 2 (1+1) очка. В общей сложности в лиге форвард провёл 208 матчей.

Йормакка стал пятым легионером «Витязя». Ранее подмосковный клуб заключил контракты с защитниками Якубом Ержабеком и Вилле Лаюненом, а также форвардом Йоонасом Няттиненом. У Миро Аалтонена действует контракт до 2020 года. Четверо из пяти иностранцев «Витязя» представляют Финляндию.