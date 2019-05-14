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Защитник Яков Рылов перешёл в «Спартак»

Защитник Яков Рылов перешёл в «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Яков Рылов перешёл в хоккейный клуб «Спартак», информирует официальный сайт московской команды. Односторонний контракт защитника рассчитан до 30 апреля 2020 года.

34-летний Яков Рылов в минувшем сезоне выступал в составе «Металлурга», принял участие в 64 матчах, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+8». В КХЛ защитник выступал также в составе ЦСКА, «Нефтехимика», «Ак Барса» и московского «Динамо», он провёл в общей сложности 571 матч и набрал 183 (50+133) очка. Яков Рылов является чемпионом России и обладателем Кубка Шпенглера в составе московского «Динамо», в 2005 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

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