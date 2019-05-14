Минское «Динамо» хочет вернуть Юнаса Энрота

Минское «Динамо» хочет вернуть шведского голкипера Юнаса Энрота, сообщил генеральный директор команды Дмитрий Басков. Вратарь выступал за «Динамо» на протяжении двух последних сезонов, однако в конце регулярного чемпионата сезона-2018/19 перешёл в шведский «Эребру».



«Энрот — один из кандидатов, в котором мы уверены и с которым продолжаем вести переговоры», — рассказал Басков.



За минское «Динамо» Энрот провёл в Континентальной хоккейной лиге 104 матча, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,32. В данный момент вратарь находится в расположении национальной сборной Швеции на чемпионате мира, который походит в Словакии.



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