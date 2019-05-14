Нападающий Линус Фрёберг близок к переходу в «Барыс»
Нападающий шведского «Вёкше» Линус Фрёберг близок к переходу в астанинский «Барыс», информирует HockeyNews.se. Сообщается, что о подписании контракта с 25-летним хоккеистом будет объявлено в ближайшее время.
Фрёберг провёл в составе «Векшё» четыре последних сезона. В регулярном чемпионате-2018/19 нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 28 (7+21) баллов при показателе полезности "-2" и 24 минутах штрафного времени. Также у игрока в активе есть игра за сборную Швеции на чемпионате мира.
Астанинский коллектив в прошедшем сезоне добрался до второго раунда Кубка Гагарина, где потерпел поражение от «Авангарда». В первом раунде подопечные Андрея Скабелки победили «Торпедо» в семи играх (4-3).
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