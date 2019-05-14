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Дания забросила Великобритании восемь шайб, установив рекорд ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Дания забросила Великобритании восемь шайб, установив рекорд ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Дании за 40 минут игры с Великобританией забросила в ворота соперника восемь шайб, установив новый рекорд. Ранее датская сборная на чемпионатах мира никогда не забивала больше семи голов за игру.

В первом периоде датчане забросили три шайбы усилиями Йеспера Йенсена, Матиаса Бау и Мортена Поульсена. В следующие 20 минут сборная Дании забила пять голов, авторами которых стали Филлип Бруггиссер, Ларс Эллер, Мортен Поульсен и Никлас Йенсен, оформивший дубль.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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