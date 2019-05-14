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Сборная Дании забила Великобритании девять голов, у Поульсена — хет-трик

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Дании забила Великобритании девять голов, у Поульсена — хет-трик
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Дании одержала разгромную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 9:0.

В первом периоде датчане забросили три шайбы усилиями Йеспера Йенсена, Матиаса Бау и Мортена Поульсена. В следующие 20 минут сборная Дании забила пять голов, авторами которых стали Филлип Бруггиссер, Ларс Эллер, Мортен Поульсен и Никлас Йенсен, оформивший дубль. В третьем периоде окончательный счёт установил Поульсен, оформив хет-трик.

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Великобритания
0 : 9
0:3, 0:5, 0:1
Дания
0:1 – Йенсен (Эллер, Лауридсен) – 08:49 (5x3), 0:2 – Бау (Бёдкер, Регин) – 09:37 (5x4), 0:3 – Поульсен (Олесен) – 12:11 (5x5), 0:4 – Бруггиссер (Бёдкер, Мадсен) – 21:08 (5x5), 0:5 – Эллер (Йенсен, Регин) – 23:17 (5x4), 0:6 – Йенсен (Эллер, Лауридсен) – 24:38 (5x4), 0:7 – Йенсен (Сторм, Эллер) – 31:00 (5x5), 0:8 – Поульсен (Йенсен, Олесен) – 35:44 (5x5), 0:9 – Поульсен (Якобсен) – 51:53 (4x5)

Посмотреть видео можно на YouTube.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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