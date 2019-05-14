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Латвия победила Италию на ЧМ-2019, у Гудлевскиса — шат-аут

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия победила Италию на ЧМ-2019, у Гудлевскиса — шат-аут
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 3:0. У Латвии теперь две победы в трёх матчах на турнире, у итальянцев три поражения.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором латвийская команда забила сразу дважды усилиями Роберта Букартса и Рихарда Марениса. В концовке встречи точку поставил Теодор Блюгерс голом в пустые ворота сборной Италии. Сухой матч оформил голкипер команды Боба Хартли — Кристерс Гудлевскис.

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Италия
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Латвия
0:1 – Букартс (Букартс, Мейя) – 29:11 (5x5), 0:2 – Маренис (Гегерис, Фрейбергс) – 38:14 (5x5), 0:3 – Блюгерс (Балцерс, Кениньш) – 59:04 (en)

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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