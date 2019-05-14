Источник: «Слован» может не сыграть в следующем сезоне в КХЛ
Братиславский «Слован» может не сыграть в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс».
По имеющейся информации, новый спонсор посчитал финансирование команды слишком дорогим. В связи с этим «Слован» не предоставил необходимых документов в лигу в нужные сроки. Решение по братиславскому клубу отложено на неопределённое время.
Братиславская команда рассчитывала с помощью нового спонсора выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, набрав только 33 очка в 62 встречах.
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