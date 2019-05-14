Вратарь сборной Италии Бернард повторил потрясающий сейв Василевского

Вратарю сборной Италии Андреасу Бернарду удался великолепный сейв в матче с командой Латвии (0:3) на чемпионате мира — голкипер выбил шайбу у себя из-за спины. Похожий сейв удавался голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому.



Посмотреть видео сейва Бернарда можно на TSN.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором латвийская команда забила сразу дважды усилиями Роберта Букартса и Рихарда Марениса. В концовке встречи точку поставил Теодор Блюгерс голом в пустые ворота сборной Италии. Сухой матч оформил голкипер команды Боба Хартли — Кристерс Гудлевскис.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).