Максим Сушинский прокомментировал план подготовки «Авангарда» к сезону

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал план подготовки команды к новому сезону КХЛ.



«Сейчас команда находится в отпуске, но остальные службы клуба уже начали активную подготовку к следующему сезону. Знаю, что многие уже соскучились по играм «Авангарда», с нетерпением ждут предсезонных турниров, чтобы вновь посмотреть на любимую команду. При планировании нынешнего межсезонья мы рассчитывали сохранить прошлогодний календарь, а именно турниры в Челябинске и Санкт-Петербурге. Знаю, что в Челябинск всегда приезжало немало болельщиков «Авангарда», поэтому хотели не нарушать традицию и сыграть поближе к дому. Однако, к нашему удивлению, приглашения в Челябинск «Авангард» не получил. После этого уже начали рассматривать другие варианты. Существовала опция с Нижним Новгородом, однако состав участников турнира в Сочи более интересный. Поэтому спасибо оргкомитету турнира за то, что наша заявка была одобрена, будет интересно и полезно сыграть с сильными соперниками в рамках подготовки к сезону. Что касается турнира в Санкт-Петербурге, то здесь все осталось без изменений, к организации соревнований никогда не было претензий, всё на очень высоком уровне, поэтому заключительные матчи перед стартом сезона мы вновь проведём в Ледовом.



Поступает много вопросов по поводу приезда команды в Омск. Перед началом сезона в Омске обязательно состоится презентация команды, прилетим в полном составе. Пока не могу назвать точной даты, так как детали сейчас прорабатываются, но обязательно всё сообщим и расскажем ближе к делу», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

«Авангард» определился с расписанием подготовки к сезону-2019/20