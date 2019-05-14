Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Видеообзор матча Италия — Латвия с великолепной игрой Бернарда

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Видеообзор матча Италия — Латвия с великолепной игрой Бернарда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Латвии победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. У Латвии теперь две победы в трёх матчах на турнире, у итальянцев три поражения.

Посмотреть видео можно в YouTube.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором латвийская команда забила сразу дважды усилиями Роберта Букартса и Рихарда Марениса. В концовке встречи точку поставил Теодор Блюгерс голом в пустые ворота сборной Италии. Сухой матч оформил голкипер команды Боба Хартли — Кристерс Гудлевскис.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Вратарь итальянцев отразил 62 броска! Как ему теперь играть с Россией?
Один из сейвов Бернарда вы будете пересматривать несколько раз. Но вообще сборная Италии – это 0-20 за три матча.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент