Фазель: Беларусь — хоккейная страна, ей нужно стремиться к победе на ЧМ-2021

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.



«Беларусь очень уважают после ЧМ-2014 в Минске. Сергей Гончаров представляет Беларусь в совете Международной федерации хоккея. Он, кстати, много работает и очень амбициозный. Конечно же Беларусь — хоккейная страна. Ваш президент играет в хоккей. У вас много настоящих болельщиков. Есть команда, которая представляет страну в КХЛ. Это всё много значит и для ИИХФ. Продолжайте развиваться.



На ЧМ-2021 сборная Беларуси должна преследовать цель стать чемпионами. Или попасть в тройку призёров. Нужно подготовить команду, чтобы пройти четвертьфинал и достойно сыграть в полуфинале. Может, и в финале победить. Почему нет? Посражайтесь за награды. Это будет славно», — сказал Фазель в «Спорт-кадре» в эфире телеканала «Беларусь 5».