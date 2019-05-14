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Стоун превзошёл рекорд Овечкина по самому позднему победному голу на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стоун превзошёл рекорд Овечкина по самому позднему победному голу на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.

Победный гол на последней секунде забил нападающий сборной Канады Марк Стоун. Форвард «Вегас Голден Найтс» забил самый поздний победный гол на чемпионатах мира в XXI веке, отобрав рекорд у Александра Овечкина. Нападающий сборной России забил победный гол в матче со Швецией на ЧМ-2008 за шесть секунд до конца основного времени матча.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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