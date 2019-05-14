Президент «Торонто» Шенахэн подписал новый контракт с клубом на шесть лет
Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахэн подписал новый контракт с клубом на шесть лет, информирует официальный сайт канадской команды. 50-летний специалист трудится в «Торонто» с 2014 года. Клуб под его руководством стал стабильно выходить в плей-офф, но больших успехов в Кубке Стэнли пока не добился.
Шенахэн имеет за спиной богатую игровую карьеру. В Национальной хоккейной лиги нападающий сменил шесть клубов, главным из которых стал для него «Детройт Ред Уингз». Шенахэн — чемпион мира 1994 года в составе сборной Канады, чемпион Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в 1997, 1998 и 2002 годах.
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