Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

14 мая, в пятый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Кошице встретились сборные Великобритании и Дании, Германии и Франции, а в Братиславе сыграли сборные Италии и Латвии, Швейцарии и Австрии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Группа А. Великобритания — Дания
Группа В. Италия — Латвия
Группа А. Германия — Франция
Группа В. Швейцария — Австрия
В группе А лидерство захватила сборная Германии, выигравшая третий матч подряд. Следом идут Финляндия, Канада и Дания, сборная США находится на пятом месте. Без очков осталась только сборная Великобритании.
В группе В лидером стала Швейцария, обошедшая Россию по дополнительным показателям. По шесть очков у сборных Чехии, Латвии и Швеции. Австрия, Норвегия и Италия очков не имеют.
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