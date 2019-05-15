Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

14 мая, в пятый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Кошице встретились сборные Великобритании и Дании, Германии и Франции, а в Братиславе сыграли сборные Италии и Латвии, Швейцарии и Австрии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Группа А. Великобритания — Дания

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Великобритания
0 : 9
0:3, 0:5, 0:1
Дания
0:1 – Йенсен (Эллер, Лауридсен) – 08:49 (5x3), 0:2 – Бау (Бёдкер, Регин) – 09:37 (5x4), 0:3 – Поульсен (Олесен) – 12:11 (5x5), 0:4 – Бруггиссер (Бёдкер, Мадсен) – 21:08 (5x5), 0:5 – Эллер (Йенсен, Регин) – 23:17 (5x4), 0:6 – Йенсен (Эллер, Лауридсен) – 24:38 (5x4), 0:7 – Йенсен (Сторм, Эллер) – 31:00 (5x5), 0:8 – Поульсен (Йенсен, Олесен) – 35:44 (5x5), 0:9 – Поульсен (Якобсен) – 51:53 (4x5)

Группа В. Италия — Латвия

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Италия
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Латвия
0:1 – Букартс (Букартс, Мейя) – 29:11 (5x5), 0:2 – Маренис (Гегерис, Фрейбергс) – 38:14 (5x5), 0:3 – Блюгерс (Балцерс, Кениньш) – 59:04 (en)

Группа А. Германия — Франция

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Германия
4 : 1
1:0, 2:1, 1:0
Франция
1:0 – Зайдер (Фаузер, Хагер) – 17:07 (5x5), 1:1 – Флёри (Бозон, Манавьян) – 24:10 (5x5), 2:1 – Плахта (Айзеншмид, Мюллер) – 33:55 (5x5), 3:1 – Драйзайтль (Кагун) – 37:54 (5x5), 4:1 – Хольцер – 59:02 (5x5)

Группа В. Швейцария — Австрия

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швейцария
4 : 0
1:0, 0:0, 3:0
Австрия
1:0 – Фиала (Хишир, Праплан) – 19:27 (5x5), 2:0 – Йози (Мозер, Лёффель) – 53:02 (5x5), 3:0 – Курашев (Хишир) – 58:34 (5x4), 4:0 – Андригетто (Диас, Праплан) – 59:47 (5x3)

В группе А лидерство захватила сборная Германии, выигравшая третий матч подряд. Следом идут Финляндия, Канада и Дания, сборная США находится на пятом месте. Без очков осталась только сборная Великобритании.

В группе В лидером стала Швейцария, обошедшая Россию по дополнительным показателям. По шесть очков у сборных Чехии, Латвии и Швеции. Австрия, Норвегия и Италия очков не имеют.

Вратарь итальянцев отразил 62 броска! Как ему теперь играть с Россией?
Один из сейвов Бернарда вы будете пересматривать несколько раз. Но вообще сборная Италии – это 0-20 за три матча.
«Писали, что я чуть ли не предатель». Почему Панарина нет в сборной России
Нападающий не получил вызов в национальную команду. Но тут не всё так просто.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент