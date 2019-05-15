Барбашёв: не мог представить, насколько тяжёлыми будут два первых раунда

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением об игре своей команды в Кубке Стэнли.



«Первые два раунда были такими тяжёлыми, что я даже представить не мог. Серии получались длинными, и ценность каждой игры была невероятной. Часто матчи складывались с разницей в одну шайбу. Когда-то мы забивали вообще на последней минуте. Лёгкой жизни не было, но наша команда чертовски хорошо работала, чтобы добиваться победы в матчах, в сериях. И знаете, это очень весело — вот так, с приключениями, идти к своей цели».



Для нас это не просто сезон, а вызов. Мы поднялись с последнего места в лиге. Сражаемся с обстоятельствами. Взбираемся на вершину. Это трудный путь. Но другого нет. И каждый из нас готов к битве», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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