Георгиев: очень ценю, что мне дали шанс в сборной России

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Александр Георгиев поделился эмоциями от первого выступления в национальной команде.

«C самого начала было много новых ощущений. Особенно на Евротуре в Чехии, когда провёл первую игру за национальную команду. К тому же я познакомился со всеми ребятами — было очень позитивно. Из-за этого с нетерпением ждал начала чемпионата мира.

Тренировки? Отличия от НХЛ не сильные, а задачи те же — поймать шайбу. В команде есть тренер вратарей Рашит Давыдов, который выходит с нами на лёд на каждой тренировке и всё объясняет на очень высоком уровне.

В сборной к нам отношение такое же, как и в НХЛ. Здесь знают, что все собравшиеся хоккеисты — профессионалы. Поэтому доверяют самостоятельно готовиться к тренировкам, не контролируют, как мы проводим разминку. В общем, всё на отличном уровне.

Рашит Давыдов говорил, что ещё в прошлом году думал позвать меня на чемпионат мира в Копенгаген? На тот момент я не был на связи ни с кем из национальной команды. Не получилось тогда попасть, но рад, что сейчас провёл за клуб хороший сезон и мне дали шанс в сборной. Очень ценю это», — приводят слова Георгиева «Известия».