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«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии 3-0

«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии 3-0
Хоккей / НХЛ 0

В третьем матче серии финала Восточной конференции «Бостон Брюинз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 2:1.

Счёт в начале второго периода открыл форвард «Бостона» Крис Вагнер. Вскоре Брэд Маршан увеличил преимущество «мишек», реализовав большинство. На 34-й минуте Кэлвин де Хаан сократил отставание в счёте.

Посмотреть видео победного гола можно на официальном сайте лиги.

На счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова 2 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 15.46 на льду (3.57 – в большинстве). Вратарь «Бостона» Туукка Раск отразил 35 бросков из 36.

«Бостон» одержал в текущем плей-офф шестую победу кряду и повёл в серии с «Каролиной со счётом» 3-0. Следующий матч также состоится в Роли 17 мая, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
15 мая 2019, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 2
0:0, 1:2, 0:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Вагнер (Нордстрём, Курали) – 21:21 (5x5), 0:2 – Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 26:28 (5x4), 1:2 – де Хаан (Фолк, Ахо) – 33:48 (5x5)
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