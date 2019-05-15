Раск совершил несколько невероятных сейвов в первом периоде
В третьем матче серии финала Восточной конференции «Бостон Брюинз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 2:1. Первой звездой встречи стал голкипер гостей Туукка Раск, отразивший 35 бросков из 36. В начале первого периода при счёте 0:0 он сделал несколько невероятных сейвов.
Посмотреть видео можно в YouTube на канале Sportsnet.
Счёт в начале второго периода открыл форвард «Бостона» Крис Вагнер. Вскоре Брэд Маршан увеличил преимущество «мишек», реализовав большинство. На 34-й минуте Кэлвин де Хаан сократил отставание в счёте, но большее «Каролина» сделать не смогла.
Бостон» одержал в текущем плей-офф шестую победу кряду и повёл в серии с «Каролиной» со счётом 3-0. Следующий матч также состоится в Роли 17 мая, начало – в 3:00 мск.
«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии 3-0
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