Раск совершил несколько невероятных сейвов в первом периоде

В третьем матче серии финала Восточной конференции «Бостон Брюинз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 2:1. Первой звездой встречи стал голкипер гостей Туукка Раск, отразивший 35 бросков из 36. В начале первого периода при счёте 0:0 он сделал несколько невероятных сейвов.

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Счёт в начале второго периода открыл форвард «Бостона» Крис Вагнер. Вскоре Брэд Маршан увеличил преимущество «мишек», реализовав большинство. На 34-й минуте Кэлвин де Хаан сократил отставание в счёте, но большее «Каролина» сделать не смогла.

Бостон» одержал в текущем плей-офф шестую победу кряду и повёл в серии с «Каролиной» со счётом 3-0. Следующий матч также состоится в Роли 17 мая, начало – в 3:00 мск.