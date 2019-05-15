«Каролина» — «Бостон»: видеообзор матча, поставившего «ураганов» на грань вылета
В третьем матче серии финала Восточной конференции «Бостон Брюинз» взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 2:1.
Счёт в начале второго периода открыл форвард «Бостона» Крис Вагнер. Вскоре Брэд Маршан увеличил преимущество «мишек», реализовав большинство. На 34-й минуте Кэлвин де Хаан сократил отставание в счёте.
Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».
На счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова 2 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 15.46 на льду (3.57 – в большинстве). Вратарь «Бостона» Туукка Раск отразил 35 бросков из 36.
«Бостон» одержал в текущем плей-офф шестую победу кряду и повёл в серии с «Каролиной со счётом» 3-0. Следующий матч также состоится в Роли 17 мая, начало – в 3:00 мск.
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