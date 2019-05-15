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Главный тренер сборной Италии: Воробьёв делал на льду всё, что попросишь

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной Италии: Воробьёв делал на льду всё, что попросишь
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Италии Клейтон Беддоуз поделился воспоминаниями от работы с Ильёй Воробьёвым. Беддоуз был помощником главного тренера «Франкфурта», за который Воробьёв выступал с 2007 по 2010 год, прежде чем завершить игровую карьеру.

«Все, кто его знает, уважали его за игру, которую он показывал. Он постоянно ложился под шайбу, делал всё для партнёров, я видел, как усердно он работал каждый день. Ему тяжело далось решение об окончании карьеры, особенно после второго подряд сотрясения мозга. Он здорово играл в меньшинстве. Чувствовалось, что он мечтал стать тренером, поскольку делал всё на льду, что попросишь.

Матч с Латвией? В обороне мы сыграли гораздо лучше, мы пытаемся её улучшить. С Россией мы сыграем в том же ключе, что и последние три матча. Надо понимать, что каждый соперник у нас всё сильнее и сильнее», — цитирует Беддоуза ТАСС.

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