Клингберг — о ЧМ-2019: состав шведской сборной — одна из причин, почему я здесь

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг после приезда в расположение национальной команды прокомментировал решение принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции.

«Сейчас самое главное для меня — как можно быстрее влиться в команду. Мне нужно сосредоточиться на первой тренировке и подготовиться к игре с Австрией. Сильный состав сборной многое значит для меня. Это одна из причин, почему я приехал сюда. Я знаю, что у нас хорошая команда. у которой есть шанс на золото. Чемпионат мира — короткое соревнование. Я играл уже на этом турнире раньше и хочу вновь помочь команде», — цитирует Клингберга HockeyNews.se.

Йон является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды (2017, 2018). На чемпионате мира 2018 года Клингберг был признан лучшим защитником турнира. В 10 матчах мирового первенства он забросил одну шайбу и сделал пять передач. В сезоне-2017/18 шведский защитник был выбран НХЛ для участия в Звёздном уик-энде.