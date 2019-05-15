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Кэссиди: игроки «Бостона» знают, из чего сделан Раск

Кэссиди: игроки «Бостона» знают, из чего сделан Раск
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:1, 3-0).

«Парни играют рядом с Раском уже какое-то время, поэтому знают, из чего он сделан. Не позволив сопернику забить, мы получили возможность в первом перерыве перестроиться и в итоге найти свою игру, потому что в первом периоде у нас просто не было такой возможности. Было много удалений — удаление здесь, удаление там. Это выбивает игроков из ритма, поэтому необходим голкипер, который в состоянии остановить соперника, пока ты играешь в меньшинстве.

Я считаю, что Вагнер сыграл блестяще. Это четвёртое звено, от которого не ждёшь изящных комбинаций с шайбой, но они их совершали. Прямо сейчас у меня нет новостей о его здоровье. Ему сейчас нехорошо. Он ушёл со льда, потому что ему было очень больно. Возможно, мы узнаем больше завтра, но сегодня мне просто приятно отметить, как много он и всё звено принесли нам в этом матче", — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

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