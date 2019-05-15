Маршан: «Бостон» не переживал из-за плохой игры. Счёт же не был 0:5

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:1, 3-0).

«Мой гол? Не знаю, каким образом шайба просочилась в сетку, самое главное, что она это сделала. Мы знали, что они пойдут вперёд с первых же минут. Дома они играют максимально жёстко, питаются энергией трибун. Мы этого ждали и сумели это пережить.

Да, мы понимали, что играли плохо в первом периоде, но не переживаем, когда у нас не получается период. В хоккее их три. Был бы счёт 0:5 — одно дело. Но на табло было 0:0", — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.

В первом периоде игроки «Каролины» не забросили ни одной шайбы, нанеся 20 бросков в створ ворот Туукки Раска.

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