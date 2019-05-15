Ландеског: победа на чемпионате мира — это наркотик

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског после приезда в расположение национальной команды прокомментировал решение принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции.

«Я не мог сразу объявить, что еду на чемпионат мира, потому что мне нужно было дождаться итогов медосмотра. Клубные врачи наметили план тренировок, которые я буду делать летом. Больших проблем с плечом у меня не было, ведь я мог играть в плей-офф. Просто накопилась усталость после большого количества матчей и многочисленных перелётов, но это касается любого игрока НХЛ.

Я не знаю, в каком звене буду играть в сборной. Могу играть с кем угодно. В 2017 году было хорошее звено с Элиасом Линдхольмом и Виктором Раском, мы тогда золото выиграли. Возможность сыграть с Петтерссоном? Я ещё раз говорю вам, мне всё равно, с кем играть в сборной. У меня есть свой стиль игры, и я буду его придерживаться.

Знаю, что в Швеции сильно следят за чемпионатом мира. Это очень важно для нашей страны. Классные ощущения, когда вы побеждаете в последней игре чемпионата и получаете золотые медали на льду. Если вы победили на чемпионате мира, то дальше это как наркотик.

Очень круто видеть такое количество игроков из НХЛ в составе сборной. Их тут чертовски много. Я посмотрел целиком последние две игры, на компьютере видел фрагмент игры с Чехией. И я хочу сказать, что у нас сильная команда", — цитирует Ландескога Expressen.