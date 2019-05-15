Нападающий Маркус Люнг близок к переходу в «Адмирал»

Нападающий шведского ХВ-71 Маркус Люнг близок к переходу в «Адмирал», информирует Expressen. Сообщается, что о подписании контракта с 28-летним хоккеистом будет объявлено в ближайшее время.
Люнг перебрался в ХВ-71 перед прошлым сезоном из «Юргордена», за который играл на протяжении шести лет. В регулярном чемпионате-2018/19 нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 40 (16+24) баллов при показателе полезности "+7" и восьми минутах штрафного времени. В девяти матчах плей-офф Маркус забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Всю карьеру Люнг провёл на родине.
Приморский коллектив в минувшем сезоне не попал в плей-офф. Первым новичком команды Сергея Светлова в это межсезонье стал канадский защитник Шон Лалонд, имеющий опыт игры в НХЛ.
- 16 мая 2019
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