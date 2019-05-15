Алексей Жамнов впервые принял участие в тренировке сборной России на ЧМ-2019

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов впервые принял участие в ледовой тренировке национальной команды в Братиславе. Жамнов заболел перед вылетом в Братиславу и присоединился к команде позднее. Сегодня, 15 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019