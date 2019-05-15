Панов и Гелашвили завершили карьеру и стали тренерами «Белых Медведей»

Клуб Молодёжной хоккейной лиги «Белые Медведи» возглавил Алексей Заварухин, сообщается на официальном сайте «Трактора». В тренерский штаб Заварухина вошли завершившие игровую карьеру Константин Панов и Георгий Гелашвили.

«Молодёжную команду «Белые Медведи» возглавил Алексей Заварухин. В новом сезоне ему будут помогать известные челябинские хоккеисты, перешедшие на тренерскую работу, Константин Панов, Марат Аскаров и Георгий Гелашвили. Таким образом, все три команды системы «Трактора» укомплектованы тренерскими кадрами, большинство из которых родом из Челябинска», — прокомментировал назначения генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

В сезоне-2011/12 Панов в составе «Трактора» стал обладателем Кубка континента, а также бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги. В 2013 году форвард вместе с чёрно-белыми завоевал серебряные медали КХЛ, что является наивысшим достижением в истории клуба. В минувшем сезоне завоевал золотые медали чемпионата Румынии.

Гелашвили является обладателем Кубка Казахстана (2005), чемпионом Казахстана (2006), лучшим вратарём чемпионата Казахстана (2006), лучшим вратарём КХЛ (2009), финалистом Кубка Гагарина (2009), победителем Кубка Карьяла в составе сборной России (2009).