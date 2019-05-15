Ковальчук — о функциях его звена: это вы себе что-то напридумывали

Капитан сборной России Илья Ковальчук перед матчем с командой Италии на чемпионате мира 2019 года ответил на вопрос о том, что в предстоящей игре у его звена будет больше атакующих функций, нежели сдерживающих.

«У нас у всех звеньев и сдерживающие, и атакующие функции. Это вы что-то себе напридумывали. Мы будем играть в свою игру, активно идти и пытаться отобрать шайбу, как можно дольше проводить время в чужой зоне.

Главный тренер итальянцев выделяет мою игру? Много людей есть на этой планете, у каждого своё мнение. Хорошо, что он симпатизирует моей игре. Я буду стараться его не огорчить сегодня. Не разочаровать.

Нравится ли мне Италия как страна? Да. В футбол играют, в хоккей тоже неплохо, раз на чемпионат мира попали. Еда очень вкусная. Италия – хорошая страна», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.