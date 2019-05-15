«Барыс» продлил контракт с форвардом сборной Казахстана Петуховым
Хоккейный клуб «Барыс» заключил новый контракт с нападающим сборной Казахстана Егором Петуховым, информирует официальный сайт астанинского клуба. Игрок подписал двусторонний контракт на два года — до 30 апреля 2021 года.
В дебютном сезоне в КХЛ 25-летний форвард провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности "+9". Свой первый гол в лиге нападающий забил в матче с «Амуром» 10 января 2019 года.
В начале мая Петухов стал победителем чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе в составе сборной Казахстана.
Вчера, 14 мая, «Барыс» подписал контракт с форвардом Алиханом Асетовым. Ранее клуб объявил о продлении контрактов с Алексеем Маклюковым и Дмитрием Шевченко.
«Барыс» объявил о продлении контрактов с Шевченко и Маклюковым
«Нефтехимик» продлил контракт с Фазылзяновым, «Барыс» сохранил Асетова
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