«Барыс» продлил контракт с форвардом сборной Казахстана Петуховым

Хоккейный клуб «Барыс» заключил новый контракт с нападающим сборной Казахстана Егором Петуховым, информирует официальный сайт астанинского клуба. Игрок подписал двусторонний контракт на два года — до 30 апреля 2021 года.

В дебютном сезоне в КХЛ 25-летний форвард провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности "+9". Свой первый гол в лиге нападающий забил в матче с «Амуром» 10 января 2019 года.

В начале мая Петухов стал победителем чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе в составе сборной Казахстана.

Вчера, 14 мая, «Барыс» подписал контракт с форвардом Алиханом Асетовым. Ранее клуб объявил о продлении контрактов с Алексеем Маклюковым и Дмитрием Шевченко.

«Барыс» объявил о продлении контрактов с Шевченко и Маклюковым