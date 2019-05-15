Д. Стаал: Худобин — непринуждённый парень, улыбка на лице каждый день
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился воспоминаниями от игры в «ураганах» с российском голкипером Антоном Худобиным.
«С ним было весело. Очень непринуждённый парень. Человек, который приходит на каток с улыбкой на лице каждый день, усердно работает, и это здорово. Он оставался на льду после занятий, делал всё, что должен был делать. С ним было приятно быть в одной команде», — цитирует Стаала официальный сайт НХЛ.
Худобин подписал однолетний контракт с «Харрикейнз» в 2013 году, а после успешного дебюта продлил договор ещё на два сезона с зарплатой в $ 2,25 млн в год, однако после первого сезона по новому контракту российский вратарь был обменян в «Анахайм Дакс». В общей сложности за «ураганов» Худобин провёл 70 игр.
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- 16 мая 2019
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