Д. Стаал: Худобин — непринуждённый парень, улыбка на лице каждый день

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился воспоминаниями от игры в «ураганах» с российском голкипером Антоном Худобиным.

«С ним было весело. Очень непринуждённый парень. Человек, который приходит на каток с улыбкой на лице каждый день, усердно работает, и это здорово. Он оставался на льду после занятий, делал всё, что должен был делать. С ним было приятно быть в одной команде», — цитирует Стаала официальный сайт НХЛ.

Худобин подписал однолетний контракт с «Харрикейнз» в 2013 году, а после успешного дебюта продлил договор ещё на два сезона с зарплатой в $ 2,25 млн в год, однако после первого сезона по новому контракту российский вратарь был обменян в «Анахайм Дакс». В общей сложности за «ураганов» Худобин провёл 70 игр.