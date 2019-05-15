Владимир Жарков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий Владимир Жарков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует официальный сайт уфимского клуба. Новый контракт рассчитан на два сезона до 30 апреля 2021 года.
Жарков стал «юлаевцем» в минувшее межсезонье. В минувшем сезоне форвард провёл в форме уфимской команды 73 игры, набрав 19 (7+12) очков, при показателе полезности «+4», заблокировал 43 броска и выполнил 87 силовых приёмов.
За карьеру выступал за такие клубы, как ЦСКА (Москва, 2005-2008, 2012-2018), «Лоуэлл Девилз» (АХЛ, 2008-2010) и «Нью Джерси Дэвилз» (2009-2012).
Жарков является чемпионом России (сезон-2014/15), серебряным призёром чемпионатов России и КХЛ (2015/16, 2017/18), а также бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2014/15, 2018/19).
Курносов: «Салават» сохранил костяк, работаем над усилением двух-трёх позиций
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