История личных встреч сборных России и Италии на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 15 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск. Сборные России и Италии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в восьми матчах, ещё один матч завершился вничью. Разница шайб — 49:8 в пользу российской команды.

Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1993 Мюнхен Групповой раунд Россия — Италия 2:2 Каминский, Хомутов — Топатиг, Читаррони ЧМ-1994 Больцано Групповой раунд Россия — Италия 7:0 Коваленко, Цыплаков, Березин, Каменский (2), Емелин, Федулов ЧМ-1995 Евле Групповой раунд Россия — Италия 4:2 Саломатин, Романов (2), Березин — Орландо, Фильуцци ЧМ-1996 Вена Четвертьфинал Россия — Италия 5:2 Ерофеев, Квартальнов, Карпов, Яшин, Оксюта — Орландо, Фильуцци ЧМ-2001 Ганновер Групповой раунд Россия — Италия 7:0 Кувалдин, Бут, Твердовский, Харитонов, Карпов, Разин, Прокопьев ЧМ-2007 Москва Групповой раунд Россия — Италия 3:0 Ковальчук, Фролов, Морозов ЧМ-2008 Квебек Групповой раунд Россия — Италия 7:1 Сёмин (2), Овечкин, Морозов, Терещенко, Сушинский, Зарипов — Чироне ЧМ-2012 Стокгольм Групповой раунд Россия — Италия 4:0 Дацюк, Кузнецов, Бирюков, Попов ЧМ-2017 Кёльн Групповой раунд Россия — Италия 10:1 Андронов (2), Дадонов, Кучеров, Наместников (2), Панарин (2), Плотников, Мозякин — Траверса