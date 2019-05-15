История личных встреч сборных России и Италии на чемпионатах мира по хоккею
Сегодня, 15 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск. Сборные России и Италии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в восьми матчах, ещё один матч завершился вничью. Разница шайб — 49:8 в пользу российской команды.
Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|2:2
|Каминский, Хомутов — Топатиг, Читаррони
|ЧМ-1994
|Больцано
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|7:0
|Коваленко, Цыплаков, Березин, Каменский (2), Емелин, Федулов
|ЧМ-1995
|Евле
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|4:2
|Саломатин, Романов (2), Березин — Орландо, Фильуцци
|ЧМ-1996
|Вена
|Четвертьфинал
|Россия — Италия
|5:2
|Ерофеев, Квартальнов, Карпов, Яшин, Оксюта — Орландо, Фильуцци
|ЧМ-2001
|Ганновер
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|7:0
|Кувалдин, Бут, Твердовский, Харитонов, Карпов, Разин, Прокопьев
|ЧМ-2007
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|3:0
|Ковальчук, Фролов, Морозов
|ЧМ-2008
|Квебек
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|7:1
|Сёмин (2), Овечкин, Морозов, Терещенко, Сушинский, Зарипов — Чироне
|ЧМ-2012
|Стокгольм
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|4:0
|Дацюк, Кузнецов, Бирюков, Попов
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Италия
|10:1
|Андронов (2), Дадонов, Кучеров, Наместников (2), Панарин (2), Плотников, Мозякин — Траверса
Россия установит рекорд всех времён? Надо выиграть у Италии в 10 шайб
Овечкин попробовал сыграть «конверт» в большинстве, а Ковальчук постарается не разочаровать тренера Италии – репортаж с раскатки.
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