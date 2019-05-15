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История личных встреч сборных России и Италии на чемпионатах мира по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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История личных встреч сборных России и Италии на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 15 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск. Сборные России и Италии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в восьми матчах, ещё один матч завершился вничью. Разница шайб — 49:8 в пользу российской команды.

Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1993МюнхенГрупповой раундРоссия — Италия2:2Каминский, Хомутов — Топатиг, Читаррони
ЧМ-1994БольцаноГрупповой раундРоссия — Италия7:0Коваленко, Цыплаков, Березин, Каменский (2), Емелин, Федулов
ЧМ-1995ЕвлеГрупповой раундРоссия — Италия4:2Саломатин, Романов (2), Березин — Орландо, Фильуцци
ЧМ-1996ВенаЧетвертьфиналРоссия — Италия5:2Ерофеев, Квартальнов, Карпов, Яшин, Оксюта — Орландо, Фильуцци
ЧМ-2001ГанноверГрупповой раундРоссия — Италия7:0Кувалдин, Бут, Твердовский, Харитонов, Карпов, Разин, Прокопьев
ЧМ-2007МоскваГрупповой раундРоссия — Италия3:0Ковальчук, Фролов, Морозов
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Италия7:1Сёмин (2), Овечкин, Морозов, Терещенко, Сушинский, Зарипов — Чироне
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой раундРоссия — Италия4:0Дацюк, Кузнецов, Бирюков, Попов
ЧМ-2017КёльнГрупповой раундРоссия — Италия10:1Андронов (2), Дадонов, Кучеров, Наместников (2), Панарин (2), Плотников, Мозякин — Траверса
Россия установит рекорд всех времён? Надо выиграть у Италии в 10 шайб
Овечкин попробовал сыграть «конверт» в большинстве, а Ковальчук постарается не разочаровать тренера Италии – репортаж с раскатки.
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