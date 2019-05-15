В Новогорске завершился сбор защитников молодёжной и юниорских сборных России

14 мая в Новогорске завершился сбор защитников, организованный Федерацией хоккея России для игроков обороны молодёжной и юниорских сборных, информирует официальный сайт организации.

Отмечается, что это первый подобный узкоспециализированный сбор в истории нашего хоккея. Занятия в тренировочном лагере проходили под руководством тренера по индивидуальной подготовке игроков Дэниэла Бохнера, а также тренеров защитников сборных команд. В сборе приняли участие 24 игрока.

«Перед началом сборов у нас было собрание, где нам рассказали и объяснили основные требования. Собственно говоря, собрания у нас проходят каждое утро. Это теория, обсуждали, что будем делать и зачем эти упражнения нужны. Нет такого, чтобы сказали: «делай и вопросов не задавай». Наоборот, идёт постоянное общение.

Смотрели видео, анализировали, тренеры показывали нам особенности эпизодов. Ещё интересно, что нам показывали, как используют эти элементы известные хоккеисты, даже на примере чемпионатов мира. Нас разделили на две группы. Работали на льду и в зале. В первые дни тренировали катание, это очень важный, базовый элемент. Затем уже отрабатывали более игровые эпизоды. Тренировали персональную игру и опеку, выбор позиции при обороне и атаке, как встречать игрока один в один», — поделился впечатлениями защитник молодёжной сборной России Даниил Журавлёв.