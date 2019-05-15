Голкипер сборной Финляндии Юхо Олкинуора перешёл в «Адмирал»

«Адмирал» заключил однолетний контракт с 28-летним финским голкипером Юхой Олкинуорой, информирует официальный сайт приморского клуба.
В 2010 году вратарь отправился за океан, где отыграл шесть сезонов. В США он сначала играл в студенческих лигах, а затем и в АХЛ в фарм-клубе «Виннипег Джетс». В сезоне-2016/17 Олкинуора вернулся на родину, где сыграл 10 встреч за «Сайпу», после чего перебрался в команду «Юп», которую привёл к бронзовым медалям чемпионата Финляндии. В следующем сезоне «Юп» стал победителем Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне голкипер играл за финский «Пеликанс», в регулярном чемпионате на его счету 39 игр при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,26, что является седьмым показателем в финском чемпионате. В плей-офф Юхо провёл шесть встреч, отражая 94,6% бросков при коэффициенте надежности 1,67.
В настоящий момент в составе сборной Финляндии принимает участие в чемпионате мира в Словакии.
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