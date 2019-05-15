Защитник сборной Канады Монтур больше не сыграет на ЧМ-2019

Защитник сборной Канады Брэндон Монтур пропустит оставшуюся часть чемпионата мира в Словаки из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Рон Фрэнсис.



«Очень неприятно, когда игрок получает серьёзную травму на своём первом чемпионате мира. Это ключевой хоккеист, который принёс ощутимую пользу сборной. Нас впечатлила его трудовая этика на льду и за его пределами. Желаем игроку скорейшего выздоровления», — приводит слова Фрэнсиса Sportsnet.



Монтур провёл три матча на групповой стадии чемпионата мира, не сумев отметиться результативными действиями. Хоккеист вернётся в Баффало для дальнейшего обследования. «Баффало Сэйбрз» приобрели защитника у «Анахайм Дакс» в результате обмена в феврале нынешнего года.

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