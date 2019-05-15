КХЛ сделала заявление по поводу возможного исключения «Слована»

Континентальная хоккейная лига сделала заявление относительно информации о том, что «Слован» может не сыграть в следующем сезоне.



«Лига находилась в контакте со «Слованом» по поводу участия клуба в следующем сезоне КХЛ. Вице-президент клуба Юрай Широки-младший не раз уверял Лигу в том, что инвестор будет найден и команда сможет продолжать выступать в КХЛ, но этого не случилось.



При этом прежние спонсоры готовы были продолжать финансирование команды, но никак не покрывать долги клуба, возникшие из-за неэффективного менеджмента. Долги, созданные руководством клуба, являются камнем преткновения также и для новых инвесторов. На сегодняшний день у клуба нет финансов для участия в чемпионате КХЛ сезона-2019/20.



Лига проводит консультации со всеми участниками процесса для решения существующей проблемы. Календарь нового сезона верстается в двух вариантах — со «Слованом» и без», — говорится в заявлении КХЛ в «твиттере» KHL Media Team.

У «Слована» всё плохо. КХЛ исключит клуб, а «Авангард» переедет на Запад? Или «Торпедо». В братиславском клубе накопилось слишком много долгов, и никто не хочет их покрывать.