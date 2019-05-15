КХЛ сделала заявление по поводу возможного исключения «Слована»

Континентальная хоккейная лига сделала заявление относительно информации о том, что «Слован» может не сыграть в следующем сезоне.
«Лига находилась в контакте со «Слованом» по поводу участия клуба в следующем сезоне КХЛ. Вице-президент клуба Юрай Широки-младший не раз уверял Лигу в том, что инвестор будет найден и команда сможет продолжать выступать в КХЛ, но этого не случилось.
При этом прежние спонсоры готовы были продолжать финансирование команды, но никак не покрывать долги клуба, возникшие из-за неэффективного менеджмента. Долги, созданные руководством клуба, являются камнем преткновения также и для новых инвесторов. На сегодняшний день у клуба нет финансов для участия в чемпионате КХЛ сезона-2019/20.
Лига проводит консультации со всеми участниками процесса для решения существующей проблемы. Календарь нового сезона верстается в двух вариантах — со «Слованом» и без», — говорится в заявлении КХЛ в «твиттере» KHL Media Team.
- 16 мая 2019
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