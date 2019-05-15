Гуськов: подписание Жаркова — огромный плюс «Салавата», такие хоккеисты нужны

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал подписание нападающим Владимиром Жарковым нового контракта с «Салаватом Юлаевым».



«Я считаю, что Владимир Жарков просто великолепно выполнял свои функции в «Салавате Юлаеве». Человек играет очень самоотверженно, это один из лучших игроков в лиге по «убиванию» меньшинства. Незаменимый игрок для «Салавата» при игре в меньшинстве. Такие хоккеисты нужны в команде. Жарков помимо того, что он великолепно действует в меньшинстве, забивал важные и нужные голы. Его подписание – это огромный плюс. Костяк у уфимцев сохраняется, это важный момент в становлении команды», — сказал Гуськов «Чемпионату».

В минувшем сезоне уфимский клуб дошёл до финала Восточной конференции, где уступил в шести матчах «Авангарду».