Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гуськов: подписание Жаркова — огромный плюс «Салавата», такие хоккеисты нужны

Гуськов: подписание Жаркова — огромный плюс «Салавата», такие хоккеисты нужны
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал подписание нападающим Владимиром Жарковым нового контракта с «Салаватом Юлаевым».

«Я считаю, что Владимир Жарков просто великолепно выполнял свои функции в «Салавате Юлаеве». Человек играет очень самоотверженно, это один из лучших игроков в лиге по «убиванию» меньшинства. Незаменимый игрок для «Салавата» при игре в меньшинстве. Такие хоккеисты нужны в команде. Жарков помимо того, что он великолепно действует в меньшинстве, забивал важные и нужные голы. Его подписание – это огромный плюс. Костяк у уфимцев сохраняется, это важный момент в становлении команды», — сказал Гуськов «Чемпионату».

В минувшем сезоне уфимский клуб дошёл до финала Восточной конференции, где уступил в шести матчах «Авангарду».

«Мне было нелегко, но интересно». Цулыгин – о сезоне в «Салавате»
Николай Цулыгин рассказал о своём дебюте в качестве главного тренера топ-клуба КХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент