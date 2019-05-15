Жарков: в «Салавате» мне всё очень нравится, в Уфе я нашёл свою команду

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков прокомментировал продление контракта с уфимским клубом.
«Продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», не совсем на улучшенных условиях, просто хотел переподписать, чтобы ещё два года по соглашению было. Да, я в Уфе нашёл свою команду. Мне всё очень нравится: и коллектив, и атмосфера, и город. И, естественно, тренерский штаб и руководящий состав. Прогрессировать в 30 лет тяжеловато, но проявить себя, помочь в построении команды, добиться каких-то целей мне в Уфе действительно проще, чем в ЦСКА. Слава богу, что нас с Александром Кадейкиным называют одними из лучших двусторонних форвардов в КХЛ. Будем стараться, чтобы называли просто лучшими.
Работа с Цулыгиным? Это хороший, добротный специалист. С первого же сезона взять бронзу – это большое дело, отличное начинание карьеры. Дай бог, что и дальше всё пойдёт только вверх. Он создал команду, коллектив, мне нравится с ним работать, всё отлично», — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 16 мая 2019
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