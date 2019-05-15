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Назаров: может, хотя бы в Минске Андриевский выполнит задачу на сезон?

Назаров: может, хотя бы в Минске Андриевский выполнит задачу на сезон?
Хоккей / КХЛ 0

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера минского «Динамо». В минувшем сезоне белорусский специалист работал с «Сибирью».

«В данный момент я наблюдаю за чемпионатом мира по хоккею, болею за сборную России. Особенно понравилось, как наша команда сыграла с чехами и одержала уверенную победу со счётом 3:0. Главное — продолжать в том же духе, все самые важные матчи впереди.

Правда ли, что мной интересовались в минском «Динамо»? Насколько мне известно, туда уже назначили Александра Андриевского, проигравшего после ухода Владимира Юрзинова из «Сибири» шесть матчей подряд, а потом не вышедшего в плей-офф. Но, может, хотя бы в Минске у него получится выполнить поставленную задачу на сезон? Желаю ему удачи», — сказал Назаров «Чемпионату».

Александр Андриевский возглавил минское «Динамо»
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