Плющев — о возможном исключении «Слована» из КХЛ: отряд не заметит потери бойца

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное исключение «Слована» из числа участников КХЛ.

«Было время, когда «Слован» имел своё лицо, свой характер, определённую хоккейную культуру и был интересен для КХЛ. Но последние два-три года этот клуб вытягивают за уши, у них постоянно финансовые и кадровые проблемы, поэтому уход «Слована» катастрофой не будет. Отряд не заметит потери бойца. Это клуб, имеющий свою национальную идентичность, но им надо заниматься, нельзя терпеть «Слован» в КХЛ только из-за того, что у этой команды богатые традиции.

Думаю, что руководители лиги следили за ситуацией со «Слованом», не вся информация попадает в открытый доступ. Раз братиславцы давали какие-то гарантии на заседании совета директоров, то под ними были основания. Понимаете, все надеются, что «Слован» будет таким, как в первые годы своего существования в КХЛ. Это был интересный проект. Поэтому лиге и сложно отказываться от «Слована».

Если «Слован» всё-таки исключат из КХЛ, то на Западе станет на две команды меньше, чем на Востоке. Но варианты здесь просчитываются легко, есть определённые методики составления календаря. Это как раз не проблема. Проблема в том, чтобы в КХЛ была достаточно высокая конкуренция, в том числе и со стороны зарубежных клубов. Большие амбиции у «Йокерита», но хочется, чтобы и рижское «Динамо», и тот же «Слован» тоже не просто боролись за попадание в плей-офф и варились в собственном соку, а претендовали на что-то большее. Надеюсь, что это осуществимо», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.