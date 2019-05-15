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Генменеджер «Колорадо» — о дальнейшей судьбе Варламова: мы будем с ним на связи

Генменеджер «Колорадо» — о дальнейшей судьбе Варламова: мы будем с ним на связи
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал будущее вратаря Семёна Варламова, который летом может стать неограниченно свободным агентом.

«Что ждёт Варламова? Посмотрим, какова будет ситуация 1 июля. Мы будем с ним на связи.

В этом году выбор на рынке свободных агентов будет богаче. Мы уже определили для себя, кто из игроков нам интересен. Если они окажутся на рынке, то «Колорадо» проведёт с ними переговоры. Мы видим, какие позиции надо усилить. Таковы планы команды. Есть несколько человек, с которыми мы хотим поговорить, если они будут доступны. В этом году «Колорадо» будет работать на рынке агрессивнее. Однако мы не будем тратить деньги на кого угодно, если не сможем договориться с нужными игроками. Нам нужны определённые люди на определённые места», — приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.

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