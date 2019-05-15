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Сборная США обыграла Великобританию и одержала третью победу на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США обыграла Великобританию и одержала третью победу на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная США обыграла Великобританию со счётом 6:3 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Американцы открыли счёт на 13-й минуте стараниями Джеймса ван Римсдайка, отличившегося в формате «5 на 4». Британцы отыгрались спустя три минуты благодаря результативному броску Майка Хэммонда. Во втором периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили три шайбы, авторами которых стал Клейтон Келлер (дубль) и Алекс Дебринкэт, на что Великобритания ответила голом Бретта Перлини. В третьем игровом отрезке в составе «звёздно-полосатых» отличились Патрик Кейн и Дерек Райан, а у британцев Бэн Дэвис.

США одержали третью победу в четырёх матчах на турнире, а британцы потерпели четвёртое поражение подряд.

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 17:15 МСК
США
6 : 3
1:1, 3:1, 2:1
Великобритания
1:0 – ван Римсдайк (Кейн, Сутер) – 12:17 (5x4), 1:1 – Хэммонд (Филлипс) – 15:08 (5x5), 2:1 – Келлер (Демко, Хьюз) – 29:07 (5x4), 3:1 – Крайдер (Айкел, Сутер) – 31:20 (5x5), 4:1 – Дебринкэт (Райан, Кейн) – 37:54 (5x5), 4:2 – Перлини – 39:54 (5x5), 5:2 – Кейн (Крайдер, Хэнифин) – 41:00 (5x5), 6:2 – Райан (Гленденинг, Хэнифин) – 49:10 (5x5), 6:3 – Дэвис (Лахович, Биллингсли) – 56:28 (5x5)
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