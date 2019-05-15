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Швейцария обыграла Норвегию на ЧМ-2019 и одержала четвёртую победу подряд

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Швейцария обыграла Норвегию на ЧМ-2019 и одержала четвёртую победу подряд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Швейцарии встречалась с командой Норвегии в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Швейцарская сборная открыла счёт на 6-й минуте благодаря результативному броску Андреса Амбюля. На первых минутах второго игрового отрезка преимущество альпийской команды укрепил Нико Хишир. В третьей двадцатиминутке Грегори Хофман в третий раз огорчил вратаря сборной Норвегии. Йоэль Дженацци укрепил преимущество швейцарцев, на что скандинавская команда ответила голом Тобиаса Линдстрёма.

Швейцария одержала четвёртую победу подряд, а Норвегия потерпела четвёртое поражение в четырёх матчах.

ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 17:15 МСК
Швейцария
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Норвегия
1:0 – Амбюль (Берчи, Лёффель) – 05:30 (5x5), 2:0 – Хишир (Фиала) – 20:34 (5x5), 3:0 – Хофман (Марчини) – 49:01 (5x5), 4:0 – Амбюль (Мозер, Дженацци) – 56:02 (5x5), 4:1 – Линдстрём (Райшенберг) – 58:04 (5x5)
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